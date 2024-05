Chuvas no RS: veja como ajudar as vítimas dos temporais que afetam o estado

Doação de itens

Alguns itens específicos são necessários, como:

Colchões;

Roupa de cama e banho (higienizados);

Cobertores (higienizados).

Os materiais podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre.

Telefone: (51) 3210-4255

Doação via Pix

O governo do RS reativou o canal de doações via Pix para auxiliar as vítimas das enchentes. A iniciativa centraliza a ajuda financeira de forma segura para a destinação dos recursos, e as contribuições podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas.