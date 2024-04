Deputados aprovam projeto que pode banir TikTok dos EUA - Medida obriga a empresa controladora chinesa da rede social a vender a plataforma, sob pena de ser proibida no país. Aplicativo é suspeito de espionar e manipular usuários americanos e influenciar eleições.A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou neste sábado (20/04) uma medida que obriga a empresa controladora da rede social TikTok a vender a plataforma, caso contrário será banida do país. O aval ao projeto ocorreu na mesma sessão em que os deputados americanos aprovaram um pacote bilionário de ajuda à Ucrânia.

A legislação obriga a ByteDance, sediada na China, a se desfazer do aplicativo de vídeos curtos TikTok no prazo de nove meses, tendo sido aprovada com apoio de republicanos e democratas por 360 a 58 votos.

O prazo de venda pode ser prorrogado por mais um ano, uma decisão que estaria nas mãos do presidente dos EUA, informou a emissora NBC News.