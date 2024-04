Kant, 300 anos: como pensamento do filósofo alemão influenciou a sociedade brasileira

Segundo obra do jurista Tercio Sampaio Ferraz Jr., professor na USP, a “doutrina de Kant já era […] de algum modo conhecida” quando a Faculdade de Direito foi criada em São Paulo em 1727 — atual USP.

“Já na primeira metade do século 20, Kant […] foi influência central do [jurista] Miguel Reale [(1910-2006)] e seu ‘historicismo axiológico’ e sua ‘teoria tridimensional do direito’”, ressalta Trevisan.

“Atualmente, a comunidade de pesquisadores kantianos é uma das maiores, senão a maior, na filosofia brasileira”, comenta a filósofa Silvia Altmann, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e presidente da Sociedade Kant Brasileira.

Ela afirma que “o pensamento de Kant marcou e ainda marca profundamente em particular o ensino e a pesquisa em filosofia no Brasil”. Isto desde o início dos cursos de graduação, a partir dos anos 1930, “intensificando-se a partir do final da década de 50 e, em um segundo momento, quando a estruturação do sistema de pós-graduação no país a partir da década de 70”.

A sociedade que ela preside foi criada em 1988 e mantém publicações regulares, como a revista Studia Kantiana.

Mas a filosofia de Kant, lembra Altmann, também está presente em outras áreas, como sociologia, história e direito, além da “interação com áreas ligadas à ciência cognitiva”.