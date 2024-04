Assessor da extrema direita alemã é preso por suspeita de espionar para a China

G. é de origem chinesa e cidadão alemão há vários anos. Ele veio para Dresden em 2002, como estudante, e também trabalhou como empresário. Por um tempo foi membro do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD).

Em 2023, o site de notícias alemão T-Online foi o primeiro a informar sobre as conexões duvidosas de Krah com a China, bem como sobre seu assistente G. e a fundação de empresas e associações com vínculos com a China.

Quando Krah entrou para o Parlamento Europeu pela AfD, em 2019, ele contratou G. como seu assessor. Nessa função, ele tinha acesso a informações parlamentares que teriam sido de grande valor para o serviço secreto chinês.

G. também há anos participa ativamente do movimento de oposição chinês no exterior. Ele teria usado suas conexões para espionar membros da oposição chinesa para o serviço secreto chinês.

Outras três prisões

A prisão se soma a de outras três pessoas ocorridas nesta segunda-feira, também por suspeita de espionagem para a China. Entretanto, os dois casos aparentemente não estão relacionados.