Netzah Yehuda: o batalhão militar de Israel que pode acabar sancionado pelos EUA

As FDI, por sua vez, disseram desconhecer quaisquer sanções contra suas unidades. "Se uma decisão nesse sentido for tomada, iremos analisá-la."

Na segunda-feira (22/04), veículos israelenses noticiaram uma visita do ministro da Defesa Yoav Gallant às tropas do Netzah Yehuda. "Ninguém no mundo pode nos ensinar sobre moral e valores", disse Gallant aos soldados. "O aparato de segurança apoia vocês."

As sanções contra militares seriam uma medida excepcional e inédita. Os Estados Unidos já impuseram, porém, sanções a outros grupos no país: colonos extremistas, duas organizações que os financiam e um aliado do ministro Ben-Gvir, Ben-Zion Gopstein. As sanções levaram ao congelamento de bens alocados nos Estados Unidos, e impedem empresas e pessoas no país de fazerem negócios com os sancionados.

Autor: Stephanie Höppner