Alemanha retomará doações a agência da ONU em Gaza

De acordo com Israel, a UNRWA estaria infiltrada por diversos outros membros do Hamas, considerado uma organização terrorista pela União Europeia, os Estados Unidos, a Alemanha e outros países. Após as acusações de Israel, alguns dos mais importantes doadores da UNRWA, incluindo os EUA e a Alemanha, suspenderam temporariamente seus pagamentos.

Entretanto, o relatório de Colonna, apresentado em Nova York nesta semana, não encontrou evidências até o momento de que funcionários da UNRWA estejam envolvidos com organizações terroristas.

A agência de assistência palestina estabeleceu vários mecanismos "robustos" para garantir que o princípio da neutralidade seja mantido. No entanto, há espaço para melhorias, como nas declarações políticas feitas por funcionários da UNRWA em redes sociais ou nos materiais didáticos das escolas administradas pela organização de ajuda humanitária.

"Papel insubstituível da UNRWA"

"Ao dar continuidade à cooperação urgente, estamos apoiando o papel vital e atualmente insubstituível da UNRWA no fornecimento de ajuda ao povo de Gaza, já que outras organizações internacionais de ajuda também dependem atualmente das estruturas operacionais da UNRWA em Gaza", afirmou a declaração dos dois ministérios alemães. De acordo com informações do governo alemão, Austrália, Canadá, Suécia e Japão também retomaram recentemente sua cooperação com a agência de ajuda humanitária.

A cooperação alemã com a UNRWA na Faixa de Gaza estava suspensa desde o final de janeiro, mas o dinheiro continuou a fluir para o trabalho da organização em outras regiões: no final de março, o governo alemão forneceu à UNRWA 45 milhões de euros para seu trabalho na Jordânia, no Líbano, na Síria e na Cisjordânia. De acordo com o governo alemão, Berlim apoiou a UNRWA com mais de 200 milhões de euros em 2023.