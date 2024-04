Premiê espanhol cogita renúncia após investigação de esposa

Embora a Manos Limpias se descreva como um sindicato, sua principal atividade é a propositura de ações judiciais, como a chamada "acusação popular". Essa peculiaridade da lei espanhola permite que indivíduos ou entidades participem de determinados processos criminais, mesmo que não tenham sido diretamente prejudicados pelo acusado.

O ministro da Justiça espanhol, Felix Bolanos, chamou as acusações contra Gomez de "falsas".

Indagado no Parlamento se ele achava que o sistema judicial estava funcionando, tendo em vista a decisão do tribunal, Sanchez respondeu: "Em um dia como hoje e depois de ouvir as notícias, apesar de tudo, eu ainda acredito no sistema judicial deste país."

bl (AFP, AP)