Há 40 anos, Câmara derrubava emenda das eleições diretas - Apesar do imenso apoio popular, deputados não avançaram na proposta de restaurar plenamente a democracia no país; para militância, foi "balde de água fria".Vinte anos depois do golpe militar que instituiu a ditadura no Brasil, a Câmara dos Deputados tinha uma pauta histórica no dia 25 de abril de 1984. Na data, foi votada a proposta de emenda conhecida como Dante de Oliveira, apresentada um ano antes, que pretendia alterar a Constituição em vigor desde 1967 e reinstaurar as eleições diretas para presidente da República.

A pressão popular era imensa a favor da emenda, quatro anos depois do movimento Diretas Já ganhar corpo e mobilizar as ruas do país. De acordo com levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) naqueles dias, 84% dos brasileiros queriam votar para presidente.

No plenário, o placar foi amplamente favorável: 298 parlamentares aprovaram a emenda, com 65 contrários e três abstenções. Entretanto, os números não foram suficientes. Com 113 ausências, o número mínimo de votos favoráveis para uma mudança constitucional não foi atingido — seriam necessários 320 votos, ou seja, dois terços da Câmara.