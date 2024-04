Três décadas depois, vítimas do apartheid na África do Sul ainda esperam por reparação - Trinta anos depois do fim do regime separatista que subjugou negros na África do Sul, milhares clamam por justiça. Recomendações de comissão criada para passar período a limpo não foram inteiramente postas em prática.O coro de suas vozes ecoa acima do centro de Joanesburgo, em Constitution Hill. Apesar da idade avançada eles esperam, há cinco meses, no local onde um dia existiu uma antiga prisão e fortaleza militar dos tempos do apartheid e de onde hoje, com aqueles tijolos, ergue-se o edifício do moderno Tribunal Constitucional da África do Sul.

Este local simbólico tem sido dormitório e palco de protestos de um grupo de idosos negros em sua luta por justiça: vítimas da violência do regime separatista, eles não estão entre os beneficiados pela Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, criada em 1995.

Membros do Khulumani Support Group, iniciativa que reúne vítimas e sobreviventes daquele período, e da Galela, organização aliada, buscam reconhecimento pelos danos sofridos. Para eles, não houve reconciliação.