Relembre dez grandes corridas de Ayrton Senna na Fórmula 1

Dessa vez o dilúvio era ainda maior do que o que caiu em Mônaco no ano anterior. Agora na Lotus, Senna largou na pole, a primeira de sua carreira. No início da prova, Hunt já elogiava o brasileiro: "ele é um talento prodígio".

Mostrando grande perícia debaixo da chuva torrencial que oferecia péssima visibilidade aos pilotos e fazia os carros aquaplanarem no circuito do Estoril, Senna liderou a prova de ponta a ponta e venceu com mais de um minuto de vantagem para o segundo colocado.

No mesmo dia em que o Brasil chorava a morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois da ditadura militar, Senna trazia um pouco de alegria naquele momento triste. "É maravilhosa, é uma sensação extraordinária", disse Senna sobre a emoção da primeira vitória.

GP da Espanha, 1986: vitória no photo finish

Senna largava na pole na segunda prova do ano, no circuito em Jerez de la Frontera, que estreava na F-1. Ainda no início, Nigel Mansell tentou ultrapassar o brasileiro, que levou a melhor. Mas no final da prova, o Leão inglês viria ainda com mais apetite. Numa caça alucinante a Senna, o piloto da Williams tentou a ultrapassagem até o último instante, com os dois cruzando a linha de chegada juntos, sem que fosse possível saber visualmente quem havia vencido.

Mas quem ganhou foi Senna, por míseros 0.014 segundos, assumindo pela primeira vez a liderança do campeonato.