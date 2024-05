Governo do RS decreta estado de calamidade por temporais - Chuvas afetam mais de 100 cidades e deixaram ao menos dez mortos e 11 feridos. Governador Eduardo Leite fala em "maior desastre da história" gaúcha. Lula visita estado nesta quinta.O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública nesta quarta-feira (01/05) devido às chuvas intensas que atingem o estado. De acordo com a Defesa Civil estadual, os temporais já deixaram ao menos dez mortos e 11 feridos.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que as chuvas, que afetam mais de 100 cidades, já prenunciam o "maior desastre da história" gaúcha em termos de prejuízo material. Segundo Leite, a situação é "pior" do que a registrada no ano passado, quando as inundações causaram mais de 50 mortes e grandes danos materiais.

"Infelizmente, este será o maior desastre que nosso estado já enfrentou. Infelizmente, será maior do que o que assistimos no ano passado", afirmou Leite a coletiva de imprensa no início da noite em Porto Alegre.