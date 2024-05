O milagre econômico da Guiana

O bom desempenho econômico da Guiana também impacta o cenário internacional. Recentemente houve turbulências nos mercados de petróleo devido a conflitos geopolíticos, como a invasão russa da Ucrânia ou a guerra entre Hamas e Israel. Um novo ator comercial, que ainda por cima se alinha ao Ocidente, poderia, no médio prazo, acalmar os mercados e garantir mais segurança no fornecimento.

Produção de petróleo da Guiana deve superar a Venezuela

Com pouco mais de 800 mil habitantes, a Guiana já tem uma produção per capita maior do que a Arábia Saudita. Segundo a ExxonMobil, a produção de petróleo do pequeno país na fronteira com Roraima e Pará saltou de 380 mil barris/dia em 2023 para 640 mil barris/dia em janeiro de 2024. Até 2027, a meta é chegar a um total de 1,2 milhão de barris/dia.

A título de comparação, a Venezuela, país mais rico em petróleo do mundo, produz entre 700 mil e 800 mil barris/dia e deve ser ultrapassada pela Guiana em breve. Segundo estimativas de especialistas, o país tem reservas comprovadas de quase 300 bilhões de barris. Além dos erros de gestão em Caracas, as sanções dos EUA também contribuem para o mau desempenho da indústria petrolífera venezuelana.

Em termos de exportações, a Guiana já ultrapassou a Venezuela. Segundo relatos da mídia local, a Guiana exportou por dia 621 mil barris de petróleo em fevereiro, superando pela primeira vez as vendas do vizinho, que foram de 604 mil barris/dia.

No início do ano, o presidente guianense Irfaan Ali deu um passo adiante ao conclamar a indústria do país a explorar outros recursos. "É hora de também produzirmos nosso gás", disse em um grande evento de petróleo e gás em Georgetown. "Há uma janela de oportunidade até o final da década para comercializar também o gás."Autor: Tobias Käufer