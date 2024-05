Militares de Israel ordenam nova evacuação em Rafah

"Para onde quer que você olhe, esta manhã, no oeste de Rafah, as famílias estão fazendo as malas. As ruas estão significativamente mais vazias", disse Louise Wateridge, porta-voz em Gaza da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (UNRWA), que estima que cerca de 150 mil pessoas já fugiram da cidade, não apenas no leste onde a evacuação foi ordenada, uma vez que as novas ordens afetam bairros mais centrais.

Uma operação militar em Rafah causaria "uma catástrofe humanitária épica e acabaria com nossos esforços para ajudar a população perante a fome iminente", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres na sexta-feira.

No norte, Israel ordenou a saída de residentes e pessoas deslocadas de vários bairros e cidades entre Jabalia e Beit Lahia, que designou como "zona de combate perigosa" e pediu-lhes que se deslocassem para oeste da cidade de Gaza.

"As Forças de Defesa de Israel trabalharão com grande força contra as organizações terroristas na região em que estão localizadas e, portanto, todos nessas áreas se expõem e às suas famílias ao perigo", afirma o comunicado do Exército israelense, divulgado em panfletos aos residentes de Gaza, por mensagens telefônicas, e publicadas em sua conta na rede social X.

O comunicado militar também adverte que é proibido chegar perto da cerca de segurança que circunda o enclave, o que implica "colocar a vida em perigo”, uma vez que os militares têm ordens de disparar sobre quem se aproxime.

Fontes médicas palestinas relataram bombardeios aéreos e de artilharia em Rafah, no sul; como no norte, especificamente em Beit Lahia e no bairro de Zeitun, na cidade de Gaza, onde Israel retomou as operações militares diante do retorno do Hamas.