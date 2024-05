Tempestade solar ameaça comunicações e tráfego aéreo

Em contraste com as erupções solares, que se deslocam à velocidade da luz e alcançam a Terra em oito minutos, as EMCs viajam a "apenas" 800 quilômetros por segundo. Os meteorologistas esperam poder precisar melhor o impacto das emissões quando elas estiverem a 1,6 milhão de quilômetros do planeta.

Distúrbio para satélites e pombos, "céus bíblicos" na Tasmânia

Os campos magnéticos gerados por tempestades solares induzem correntes em grandes condutores, como cabos de eletricidade, resultando em cortes de energia. São também possíveis impactos sobre a comunicação por rádio de alta frequência, GPS, veículos espaciais e satélites. Potenciais afetados são, ainda, pombos e outras espécies que possuem bússolas biológicas-

O outro lado desse fenômeno astronômico são fascinantes auroras polares – boreais ou austrais, segundo o hemisfério onde ocorram –, em locais onde normalmente não são observadas. Em várias partes da Alemanha registraram-se auroras boreais na noite da sexta-feira para o sábado. Fotos do espetáculo natural de luzes, tiradas no norte da Europa e Oceania, inundaram as redes sociais.

"Acabamos de acordar as crianças para verem a aurora boreal no quintal dos fundos", comentou à AFP Iain Mansfield, membro de um centro de estudos de Hertford, Reino Unido. O fotógrafo Sean O' Riordan postou no X (ex-Twitter) imagens de "céus absolutamente bíblicos na Tasmânia às 4horas da madrugada".

A maior ejeção de massa coronal já registrada foi o "evento de Carrington", que deve seu nome ao astrônomo amador inglês Richard Christopher Carrington (1826-1875). Em setembro de 1859, o fenômeno extremo causou graves danos às redes telegráfica e elétrica dos EUA, com a aurora boreal resultante visível em latitudes inéditas, até na América Central.