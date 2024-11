Sigilo cai, Bolsonaro fica nu, e todos veem suas vergonhas. Acabou chorare!

Notem quão perto chegamos de uma tragédia homicida. Ou alguém duvida, dada a disposição demonstrada pelos golpistas, que o país viveria um episódio sangrento? É bem possível — mas dá apenas para conjecturar, não para informar, a história que não houve — que a aventura liberticida não tivesse longa duração, mas imaginem o trauma.

ARTIMANHA

Bolsonaro insiste na tese que lhe assopraram já há algum tempo seus defensores -- a saber: se estado de defesa e estado de sítio estão na Constituição, então golpe não havia -- porque sabe que não tem como dizer que os então comandantes do Exército e da Aeronáutica estavam mentindo. Então busca "legalizar" o golpe de estado.

É claro que essa não é a única evidência que há contra ele. Há mais uma penca. Existe, por exemplo, o documento prevendo um "gabinete de crise", formado a partir de 16 de dezembro, depois do golpe de estado. Objetivo principal? Organizar uma nova eleição, mas não mais sob a égide do TSE. Os chefes do troço seriam os generais Augusto Heleno e Braga Netto, o vice derrotado na chapa.

Há o "Plano Punhal Verde Amarelo" — para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes — impresso no Palácio do Planalto pelo general Mário Fernandes. Em seguida, ele vai para o Alvorada. No dia seguinte, 9 de dezembro, depois de falar com Fernandes, Bolsonaro sai da toca e discursa à sua turma nos jardins do Palácio e anuncia que não deixará o poder, dando a entender que algo vai acontecer. Fernandes comemora o discurso em mensagem a Mauro Cid e diz que Bolsonaro aceitou o "assessoramento" de sua gangue.

Os golpistas fardados, imaginem vocês!, usaram táticas militares para elaborar um plano de fuga para Bolsonaro, que poderia ser posto em prática a qualquer momento, depois do virulento discurso que fez no dia 7 de setembro de 2021 em São Paulo, quando chegou a declarar que não mais cumpriria decisões do Supremo. O então presidente conhecia o conteúdo da carta de teor golpista enviada por alguns oficiais à cúpula das Forças Armadas defendendo abertamente um golpe de estado.

CONCLUO

Como afirma a PF, o dito "Mito" planejou, atuou e sempre teve o controle de todas as ações golpistas. Na equipe, havia alguns esbirros mais ansiosos e ensandecidos do que ele próprio, que reclamavam das suas hesitações. Ocorre que, a despeito da máquina de agitação golpista que foi montada, o Alto Comando das Forças Armadas não se deixou arrastar. E por que Bolsonaro não assinou "o decreto" (sei lá o que entendiam por isso), como queriam seus extremistas? Entre outras razões, porque Freire Gomes o meteria em cana.