Nova enchente deixa dezenas de mortos no Afeganistão - Chuvas fortes causam estragos no centro do país, que ainda se recupera das inundações que mataram centenas na semana passada. Milhares de casas são destruídas, e grandes extensões de terras agrícolas estão alagadas.Ao menos 50 pessoas morreram ao serem atingidas por uma nova enchente causada por chuvas torrenciais no centro do Afeganistão, informaram autoridades neste sábado (18/05).

"Cinquenta moradores da província de Ghor foram mortos pelas enchentes na sexta-feira e vários outros estão desaparecidos", disse o porta-voz da polícia de Ghor, Abdul Rahman Badri, em comunicado.

Segundo Mawlawi Abdul Hai Zaeem, chefe do departamento de informação da província, não há dados disponíveis sobre o número de feridos na tempestade.