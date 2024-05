Imigrantes dormem na rua em meio à crise na Irlanda

O Acordo de Belfast pôs fim a décadas de conflito violento na Irlanda do Norte entre setores leais ao governo em Londres e republicanos irlandeses. Ele prevê, entre outras coisas, uma fronteira aberta entre a Irlanda do Norte – que é parte do Reino Unido e, portanto, está fora da UE – e a vizinha República da Irlanda – que é independente e, por isso, continua na UE.

Antes do Brexit, essa preocupação não existia: pessoas e mercadorias circulavam dentro de um espaço legal e econômico unificado. Como a volta de uma fronteira tangível pós-Brexit arriscaria a paz na Irlanda do Norte, o Reino Unido aceitou que certas regras da UE continuassem a valer na Irlanda do Norte.

A decisão que suspendeu a Lei de Ruanda na Irlanda do Norte não a invalida no restante do Reino Unido – isto é, na Grã-Bretanha, formada por Inglaterra, País de Gales e Escócia. Mas o professor Murray ressalta que isso torna as coisas mais difíceis para o governo britânico. "Por exemplo: historicamente o governo teria distribuído requerentes de asilo por acomodações em todo o Reino Unido. Agora, se eles entrarem no espaço da Irlanda do Norte, eles têm essas proteções adicionais."

Antes desse julgamento, muitos imigrantes já tentavam cruzar do Norte para a República da Irlanda para escapar da deportação para Ruanda. De acordo com a ministra da Justiça da Irlanda, Helen McEntee, é assim que atualmente 80% de todos os requerentes de asilo estão entrando no país, o equivalente a mais de 6 mil pessoas desde o início do ano. O gabinete dela avalia maneiras de devolver esse imigrantes à Grã-Bretanha.

O premiê irlandês lembrou seu colega britânico, Rishi Sunak, de um acordo assinado em 2020, pelo qual o Reino Unido se compromete a receber de volta imigrantes que entraram na República da Irlanda vindos do Norte. Sunak, por sua vez, alega que o acordo regulava apenas questões processuais e não continha obrigações legais.

Para Sunak, que deve perder o cargo nas próximas eleições daqui a alguns meses, outros países da UE, como a França, é que têm que receber esses imigrantes de volta.