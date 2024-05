Espanha vive dilema entre a seca e o turismo - Indústria turística espanhola é cada vez mais criticada pelo consumo excessivo de água, enquanto os políticos evitam medidas austeras para resolver o problema. No centro da questão está a má gestão dos recursos hídricos.A Catalunha aparece em um vermelho gritante no mapa do serviço meteorológico espanhol Aemet, que mostra a quantidade de chuvas nos últimos três anos. Jamais, desde o início da coleta desses dados, a região enfrentou um período tão seco. Nem mesmo as chuvas recentes foram capazes de mudar o quadro.

A região de Andaluzia, no sul do país, também é afetada pela seca. Da mesma forma, a escassez de água atinge as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias. Isso significa que o problema afeta justamente as principais regiões turísticas da Espanha.

Em meio a tudo isso, não é surpresa que o setor turístico espanhol se torne alvo de críticas cada vez mais frequentes, uma vez que os turistas consomem muita água.