Ativistas do clima irão a julgamento na Alemanha

No último sábado, ativistas do grupo bloquearam uma das pistas do aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, levando ao seu fechamento temporário no início do feriadão de Pentecostes, um dos períodos de maior movimento do local.

Ativistas têm mirado aeroportos porque a aviação é um dos setores que mais emite CO2 – na Alemanha, responde por quase 10% das emissões que aquecem o planeta.

Críticos das ações afirmam que elas jogam a opinião pública contra a causa climática. Já os manifestantes veem neste tipo de protesto a única forma de chamar a atenção para o iminente colapso do planeta.

No início, o grupo se notabilizou por interromper o tráfego urbano em cidades – ação que lhes rendeu o desprezo e a ira de muitos motoristas, além de um processo pela mesma acusação de formação de organização criminosa, que acabou não prosperando na Justiça de Berlim.

