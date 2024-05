Paris suspeita de Moscou por ataque a memorial do Holocausto - Polícia da França investiga se pichação de monumento na capital do país pode ter ligações com a Rússia. Autoridades creem que o ato foi mais uma tentativa de desestabilização orquestrado pelo Kremlin.A polícia francesa está investigando se o ataque a tinta que alvejou semana passada o memorial do Holocausto em Paris podem ter ligações com a Rússia. Nesta quarta-feira (22/05), a mídia francesa informou, citando fontes policiais, que existe a suspeita de que o ato foi mais uma tentativa de desestabilização orquestrado por Moscou.

Cerca de 20 mãos vermelhas foram pintadas no monumento Mémorial de la Shoah, na capital francesa. Relatos publicados pela mídia disseram que análises de imagens de câmeras de vigilância do memorial e de dados de telefones celulares permitiram que os investigadores identificassem dois búlgaros como os suspeitos do crime. Eles saíram da França de ônibus para Bruxelas na manhã seguinte.

"Antissemitismo odioso"