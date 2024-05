Primeiro-ministro antecipa eleições no Reino Unido - Rishi Sunak convoca pleito para 4 de julho, surpreendendo analistas e políticos, que esperavam votação apenas no final do ano. Segundo sondagens, oposição trabalhista é favorita para vencer a disputa.O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, convocou nesta quarta-feira (22/05) novas eleições gerais no Reino Unido para o dia 4 de julho, surpreendendo a maioria dos analistas e políticos, que esperavam o pleito para o final do ano.

O anúncio pegou de surpresa até membros de própria legenda do premiê, o Partido Conservador. Sunak, que chegou ao poder em outubro de 2022 após a renúncia da então premiê, a também conservadora Liz Truss, já havia informado anteriormente querer convocar eleições gerais para este ano, mas a expectativa era de que elas ocorressem mais tarde.

"Chegou o momento de o Reino Unido escolher o seu futuro, de decidir se quer aproveitar os progressos alcançados ou arriscar-se a voltar à estaca zero, sem um plano e sem certezas", afirmou, em pronunciamento realizado após reunir o conselho de ministros, em frente ao número 10 de Downing Street, onde se localizam seu gabinete e a residência oficial.