O duelo de EUA e China pelo domínio da internet

"A China está tentando influenciar as normas globais por meio de padrões técnicos e fóruns multilaterais", destaca o relatório Rota da Seda Digital da China, do think tank de Londres Article 19.

Por exemplo, no contexto da Conferência Mundial da Internet, realizada anualmente desde 2014 pela própria China, o modelo chinês enfatiza a "soberania digital", o "controle estatal" e se concentra em "segurança cibernética, censura e vigilância".

Uma origem, dois sistemas

E, por trás dessas duas versões distintas, existem duas visões de mundo diferentes. Isto também pode ser visto na forma como a internet é coordenada nos dois países.

"A maioria das regulamentações nos EUA visam garantir a liberdade empresarial, enquanto na China a segurança nacional (e, portanto, considerações políticas) desempenham um papel essencial", destaca Stefan Schmalz, sociólogo da Universidade de Erfurt, na Alemanha, em seu ensaio Varianten des digitalen Kapitalismus: China und USA im Vergleich (Variantes do capitalismo digital: China e EUA em comparação, em tradução livre).

O fato é que ambas as versões da internet ainda se baseiam na mesma tecnologia básica (HTML, TCP/IP, etc.), mas se desenvolveram separadamente no decorrer da Web 2.0, que existe desde a virada do milênio.