Mais uma política alemã é vítima de agressão física - Após discussão, deputada do Partido Verde foi atacada por homem de 66 anos durante evento de campanha. Tendência é alarmante: em 2023, houve mais de 60 mil agressões por motivos políticos e/ou religiosos na Alemanha.Prossegue a série de agressões físicas contra políticos na Alemanha. Neste domingo (26/05), a vítima foi a deputada do Partido Verde Marie Kollenrott. Durante um evento eleitoral no centro da cidade universitária de Göttingen, na Baixa Saxônia, um homem de 66 anos investiu subitamente contra ela, golpeando-a várias vezes na parte superior do corpo e afastando-se em seguida. Com lesões leves nos braços, Kollenrott o perseguiu, assistida por uma testemunha, e a polícia foi chamada.

Antes do incidente, o homem se pronunciara de forma pejorativa sobre o Partido Verde, nas proximidades do estande de campanha. Seguiu-se uma breve discussão política e a agressão contra a deputada estadual de 39 anos.

O agressor, natural de Göttingen, foi detido logo em seguida, a pouca distância do local. Após as formalidades policiais e identificação do agressor, ele foi liberado. O Staatsschutz-Kommissariat da polícia, encarregado de crimes de motivação política, abriu investigações por lesão corporal, entre outros delitos.