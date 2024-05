O que está por trás da alta de casos de coqueluche na Europa

Em 2021, 2022 e 2023 foram confirmados 159, 244 e 214 casos de coqueluche no Brasil, respectivamente. Este ano, foram 31 casos até 22 de baril, de acordo com o Ministério da Saúde.

A coqueluche é uma infecção respiratória e causada pela bactéria Bordetella Pertussis.

Os sintomas podem se manifestar em três níveis. No primeiro, o mais leve, são parecidos com os de um resfriado, incluindo mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca e febre baixa. No estágio intermediário, a tosse seca piora e, no estágio mais avançado, pode ser tão intensa que pode comprometer a respiração, provocar vômitos ou cansaço extremo. Geralmente, ossintomas da coqueluche duram entre seis a 10 semanas.

A transmissão ocorre, principalmente, pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes. O tratamento da coqueluche é feito basicamente com antibióticos, sob orientação médica.