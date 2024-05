Arte e entretenimento trazem alento em abrigos no RS - Abrigos oferecem música, cinema e diversas oficinas para ajudar quem está fora de suas casas a enfrentar momento de incerteza. Atenção especial é dada às crianças.Um mês após os temporais que causaram a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, cerca de 50 mil pessoas ainda estão desabrigadas no estado. Para trazer um pouco de conforto e alegria à essa população, diversos abrigos têm organizado atividades recreativas, como sessões de cinema e oficinas de variados temas.

A Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que receberam 250 e 600 desabrigados respectivamente, utilizaram sua infraestrutura para montar espaços infantis, bibliotecas e áreas para a prática de esportes. A ajuda de professores e alunos voluntários possibilitou ainda a oferta de oficinas e atividades variadas.

"Conseguimos desenvolver uma rotina aqui na PUCRS, tem o horário da educação física, das oficinas, das refeições. No final de semana, sempre trazemos uma atração, show de chorinho, show de rock, orquestra", explica o coordenador do abrigo Ricardo Barberena. As atividades no local incluem oficinas de relatos biográficos, de expressão, de contação de história, de jogos e de pintura.