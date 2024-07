União democrata em torno de Kamala tenta afastar fantasma de 1968

Agora, LBJ ganhou a companhia de Biden. No caso do atual presidente, a desistência ocorreu a contragosto, na esteira de preocupações crescentes entre membros do seu partido sobre sua capacidade cognitiva aos 81 anos e força para vencer o republicano Donald Trump na eleição presidencial de novembro.

E, neste momento, a memória e lições dos acontecimentos de 1968 parecem nortear os passos dos atuais membros do Partido Democrata nos primeiros dias de campanha pós-Biden.

Abandono sem indicação de sucessor

No início de 1968, LBJ sofria com profundas divisões dentro do seu partido e crescente desaprovação com o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietnã.

Apesar dos problemas, a expectativa era de que LBJ, com o poder da Presidência, não enfrentasse nenhum outro pretendente viável no seu partido e assegurasse uma nova candidatura. Mas a entrada do senador Eugene McCarthy – um forte crítico da guerra – na disputa interna embaralhou as coisas.

Em março de 1968, McCarthy não ficou longe de derrotar Johnson nas primárias de New Hampshire, um estado pequeno, mas um termômetro eleitoral na pré-campanha. A vitória por pouco humilhou LBJ e ainda levou o senador Robert F. Kennedy (RFK), uma figura que o presidente detestava, a também se lançar na disputa.