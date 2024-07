Os 200 anos da saga alemã no Brasil

Esse grupo original havia desembarcado no recém-independente Brasil em 4 de junho daquele ano, no Rio de Janeiro, a bordo do veleiro Anna Louisa A viagem, iniciada em Hamburgo, fora de 41 dias. "A maioria deles trabalhava como agricultor ou artesão", diz a historiadora Daniela Rothfuss, coordenadora cultural do Instituto Martius-Staden. Protestantes luteranos eram 33; os demais professavam a fé católica.

Embora tenha se tornado praxe a referência ao marco como o do início da imigração alemã no Brasil, é preciso fazer duas ressalvas. A primeira é que naquele momento não havia uma Alemanha unificada, o que só ocorreria em 1871. Portanto, o que houve foi a imigração de falantes de língua alemã, vindos de diferentes estados onde hoje são, principalmente, Alemanha, Áustria e Suíça.

O segundo ponto importante é que, evidentemente, já havia imigrantes dessas terras no Brasil: a própria imperatriz Leopoldina é um ilustre exemplo. Outro caso emblemático foi o navio Argus, que atracou no Brasil em janeiro de 1824 com 284 passageiros teutônicos.

"A data de 25 de julho tornou-se um marco referencial […] porque deu início a um projeto mais sistemático de estabelecimento de colonos em pequenas propriedades rurais”, explica o historiador João Klug, professor na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Ou seja: a partir de então, as levas de imigrantes respondiam a um projeto do governo brasileiro, que, pós-independência, abria seus portos aos europeus, buscava povoar regiões vistas como ameaçadas pela América Espanhola — como o sul do país —, e começava a se preocupar com a substituição da mão de obra escravista, diante do cenário internacional de pressões pelo fim da escravidão — que só ocorreria no Brasil, tardiamente, em 1888.

"No caso desses colonos importados para o trabalho, a fixação e o povoamento da terra, sobretudo, ao sul. tratava-se de assegurar a presença da autoridade monárquica nas disputas geopolíticas na bacia do rio da Prata”, pontua o historiador Paulo Henrique Martinez, professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp). "A importação de mão-obra europeia tornou-se basilar para a economia agroexportadora e a formação do mercado de trabalho e de terras no Brasil.”