Venezuelanos em São Paulo oscilam entre medo e esperança

Nos últimos quatro anos vivendo na maior cidade do país trabalhando como vidraceiro, Gerardo e a esposa Elianis enviaram dinheiro para os parentes que ficaram na Venezuela. No ano passado, os mais de 7,7 milhões de venezuelanos expatriados enviaram ao país mais de R$ 29 bilhões. De acordo com o Diálogo Interamericano, isso corresponder a cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) venezuelano.

Atualmente, de cada cinco venezuelanos, um vive fora do país, e cerca de 568.000 vivem no Brasil, que é o terceiro maior destino desses imigrantes, depois de Colômbia e Peru. No país, muitos tinham esperanças de que as eleições presidenciais deste ano encerrassem a crise política que se alastra pela Venezuela há anos.

"Dia para se livrar de Maduro"

No final de julho, os venezuelanos foram às urnas após 11 anos sob o comando de Maduro. Com a cassação da candidatura de boa parte dos opositores, incluindo Maria Corina Machado, nome mais proeminente atualmente, coube a Edmundo González Urrutia tentar vencer o atual governante nas urnas.

No dia seguinte ao pleito, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou Maduro vencedor com 51% dos votos, enquanto a oposição alega que Gonzalez havia recebido o dobro de apoio. Para isso, a oposição se apoia na contagem independente de aproximadamente 90% dos votos por meio das atas eleitorais. O governo de Maduro, no entanto, ainda não divulgou essas atas.

"Sabíamos que não ia ser fácil, nunca havíamos visto eleições como as que vimos este ano", se emociona uma manicure que há três anos mora em São Paulo com o marido e as duas filhas. "As pessoas começaram a sair para as ruas e fazer fila desde a noite anterior para poder votar, porque sabemos que o governo coloca muitos obstáculos à medida que o dia vai passando, mas havia a sensação de que o povo sabia que aquele seria o dia para se livrar de Maduro, e por isso a oposição se preparou para o que está acontecendo agora", conta.