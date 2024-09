A Otan deve derrubar drones russos no oeste da Ucrânia?

O número de tais incidentes tem aumentado nas últimas quatro semanas, com a Rússia parecendo disposta a correr mais riscos. "Está piorando, e a Otan agora realmente precisa encontrar uma resposta", disse à DW Jamie Shea, ex-secretário-geral adjunto para desafios emergentes de segurança da Otan.

Shea, membro sênior do think tank Friends of Europe, sediado em Bruxelas, argumenta que a aliança tem "que fornecer mais proteção aos seus Estados-membros". A aliança prometeu proteger cada centímetro do território da Otan desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia.

A Rússia está testando a Otan?

A organização condenou as recentes violações do espaço aéreo pela Rússia, chamando-as de "irresponsáveis ??e potencialmente perigosas".

No entanto, em uma publicação na plataforma social X, o vice-secretário-geral em final de mandato, Mircea Geoana, destacou que a aliança não tem nenhuma informação "indicando um ataque intencional da Rússia contra os aliados".

Especialistas como Jan Kallberg, um membro do Center of European Policy Analysis, com sede em Washington, suspeitam que a Rússia pode estar sondando a reação da Otan e buscando encontrar discrepâncias "entre o que dizemos e o que fazemos". Eles também podem "tentar testar a capacidade de comunicação dos aliados da Otan", disse ele à DW.