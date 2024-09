Após Ucrânia invadir Kursk, Rússia lança contraofensiva - Ação foi confirmada por Zelenski. Região fronteiriça havia sido tomada por tropas ucranianas no início de agosto. Moscou afirma ter recuperado dez vilarejos.Mais de um mês depois de as tropas ucranianas surpreenderem a Rússia com a invasão da região fronteiriça de Kursk, Moscou começou seu contra-ataque. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano Volodimir Zelenski nesta quinta-feira (12/09), que disse que a reação faz parte do "plano" ucraniano.

"A Rússia lançou ações contraofensivas, que estão em linha com o nosso plano ucraniano", assegurou a jornalistas em Kiev.

A Rússia afirma ter recapturado dez vilarejos na região nas últimas 48 horas.