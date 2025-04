Netanyahu está em guerra com chefão da inteligência que sabe tudo sobre ele

'Qatargate'

Até o fim da primeira fase do acordo, 33 reféns foram libertados pelo Hamas e, em troca, Israel soltou dos seus presídios 2.000 palestinos.

Segundo os dois serviços secretos israelenses, Shin Bet e Mossad (inteligência externa), o Hamas ainda mantém cerca de 59 reféns em cárcere privado desde o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Pelas informações dos 007 das inteligências, interna e externa, apenas 24 estariam vivos.

Para as famílias das vítimas e para os opositores do governo Netanyahu, o rompimento do acordo, sob alegação de descumprimento por parte do Hamas —que desmente—, põe os reféns sob risco de eliminação. Isso deu causa, em 23 de março, a um protesto gigantesco na frente da residência de Netanyahu em Jerusalém.

Com a pressão popular, entrou em cena Ronen Bar, o chefe do Shin Bet, que atrita com Netanyahu desde os ataques terroristas do Hamas.

O dissenso aumentou com o chamado escândalo "Qatargate": malas de dinheiro eram mensalmente enviadas, num acerto de Netanyahu com o Qatar, para a cúpula diretiva do Hamas. Netanyahu imaginava estar comprando os responsáveis pelo Hamas, mas, como apurou o Shin Bet, o dinheiro foi usado para a construção de túneis, aquisição de armas e no ataque de 7 de outubro de 2023. Netanyahu imaginava ter a cúpula do Hamas no bolso e se enganou.