Para onde vai o dinheiro da multa do X?

Na última quinta-feira (19/09), o Supremo determinou nova multa diária de R$5 milhões após a plataforma burlar o bloqueio e liberar o acesso aos usuários brasileiros.

Estas sanções por descumprimento de decisão judicial foram aplicadas por Moraes com base na Lei 12.965/2014, o chamado Marco Civil da Internet, mas devem ser distribuídas conforme modelo do Código de Processo Civil (CPC). Segundo a assessoria de imprensa do STF, os valores agora "ficam à disposição do juízo para definição da destinação".

"No caso mencionado, o valor de R$ 18 milhões foi transferido a uma conta à disposição do Supremo Tribunal Federal, que direcionará posteriormente a destinação final, assim como ocorrerá com eventuais novos valores referentes a multas", escreveu o STF, em nota. Questionada sobre as regras que delimitam a destinação destes recursos, a Corte respondeu que "o ministro Alexandre de Moraes ainda vai decidir como os recursos serão usados".

Como funciona a gestão de multas judiciais

A gestão e destinação de multas atribuídas pela Justiça é diferente em processos criminais ou civis. Isso faz com que o caso julgado por Moraes seja representativo de um desafio jurídico que aparece com mais frequência no Brasil com ouso das plataformas digitais.

Isto porque, muitas vezes, as multas recebidas pelas redes sociais em processos como este são aplicadas após a empresa descumprir um procedimento civil, como a ordem de bloqueio de uma conta, mas o processo tem origem em uma apuração criminal, como um ato perpetrado por um usuário da plataforma.