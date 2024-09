Ultradireitistas vencem eleições legislativas da Áustria - Partido da Liberdade (FPÖ) obtém seu melhor resultado de todos os tempos, deixando para trás o governista conservador ÖVP e o social-democrata SPÖ. Ultranacionalistas já anunciaram que querem constituir o novo governo.A extrema direita venceu as eleições legislativas da Áustria neste domingo (29/09) As projeções publicadas ao fim do escrutínio pela emissora pública ORF apontam na direção de uma vitória histórica, apesar de apertada.

O Partido da Liberdade (FPÖ), do ex-ministro do Interior Herbert Kickl, obteve 29,2% dos votos, contra 26,2% do conservador Partido Popular da Áustria (ÖVP), liderado pelo chanceler federal Karl Nehammer, segundo primeiras estimativas baseadas na contagem de uma parte dos votos por correspondência e dos boletins de voto contados nas assembleias de voto encerradas anteriormente.

Apesar de já ter integrado o governo austríaco algumas vezes, é a primeira vez que a legenda ultranacionalista vence as eleições parlamentares, tendo crescido 13 pontos percentuais em relação aos resultados de 2019, com sua mensagem anti-imigração e crítica às medidas tomadas pelo atual governo, composto por conservadores e ambientalistas, para controlar a pandemia de covid-19.