Brasileira faz apelo para deixar o Líbano: 'Precisamos sair dessa situação'

O número de deslocados pelo conflito mais que dobrou. Mais de 250 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no Líbano, segundo balanço da ONU (Organização das Nações Unidas). Destas, cerca de 200 mil foram alojadas em abrigos dentro do país e mais de 50 mil fugiram para a Síria. O governo converteu escolas e outras instalações em abrigos temporários, mas muitos estão dormindo nas ruas ou em praças públicas.

Dima clama para voltar ao Brasil. Ela está no país com a filha, enquanto o marido a aguarda em Foz do Iguaçu (PR). "Só estou pensando: agora vai bater, agora vou escutar, agora vai vir [um ataque]", lamenta.

Nesta manhã, um novo bombardeio de Israel deixou ao menos 11 mortos no nordeste do país. Os ataques acontecem um dia após o Hezbollah confirmar a morte de de seu líder Hassan Nasrallah.

Brasil ainda não iniciou retirada

O governo Lula (PT) iniciou consultas com os brasileiros no Líbano para saber quem precisa de ajuda para ser retirado. Enquanto isso, em Nova York, a diplomacia brasileira se reuniu com o governo da Síria para pedir ajuda sobre a possibilidade de garantir a passagem de comboios de brasileiros até as cidades de Damasco ou Latakia.

Neste sábado (28), o chanceler Mauro Vieira ainda se reuniu nos EUA com Abdallah Bou Habib, ministro das Relações Exteriores do Líbano. Um dia antes, na tribuna da ONU, representante de Beirute alertou que "a própria existência do Líbano" estava ameaçada.