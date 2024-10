Casal é hospitalizado por suspeita de infecção por vírus de Marburg na Alemanha

De acordo com a prefeitura de Hamburgo, um dos passageiros havia trabalhado recentemente em um hospital em Ruanda como parte de um programa de graduação em medicina, onde havia pacientes infectados com o vírus.

O país africano enfrenta o que pode se transformar em um surto da doença desde 27 de setembro. Segundo o Ministério da Saúde de Ruanda, 29 pessoas contraíram o vírus e 11 morreram desde então. Outras 300 estão sendo monitoradas. Parte dos casos foi identificada em profissionais da área da saúde.

Os pacientes internados na Alemanha haviam voado de Ruanda para a cidade alemã de Frankfurt e, de lá, viajaram para Hamburgo de trem. Como eles perceberam sintomas gripais durante a viagem, informaram as autoridades de saúde antes mesmo de chegar à estação.

O local foi imediatamente isolado. Os demais passageiros do trem que podem ter tido contato com os viajantes serão acompanhados.

O que é o vírus de Marburg?

O Marburg pertence à mesma família de patógenos do vírus agente do Ebola. A transmissão acontece principalmente por meio do contato com fluidos corporais de pessoas infectadas, como sangue, saliva e suor. O vírus também pode causar dor muscular, cólicas abdominais, diarreia e vômitos com sangue. Os sintomas geralmente aparecem de forma abrupta.