Ex-presidente russo divulga vídeo que seria de ataque com novo míssil; veja

Ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev divulgou no X nesta quinta-feira (21) um vídeo que mostraria supostamente o ataque russo com um novo míssil balístico de médio alcance contra a Ucrânia, na cidade de Dnipro.

O que aconteceu

O registro mostra uma sequência de "clarões". Na publicação, o ex-presidente escreveu: "Então era isso que vocês queriam? Pois é, vocês conseguiram! Um ataque de míssil balístico hipersônico".

Até o momento, o governo russo não confirmou a autenticidade das imagens. O ataque a Dnipro, no entanto, foi confirmado por autoridades ucranianas e pelo presidente russo, Vladimir Putin.