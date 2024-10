Scholz diz que reunificação alemã ainda não está completa

Nos últimos anos, por exemplo, o partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de ultradireita, fincou raízes no Leste alemão e vem obtendo mais apoio na região do que nos estados do Oeste. Pesquisas de opinião também mostram que também há uma maior prevalência de opiniões favoráveis à Rússia entre a população do Leste.

Isso pode ser observado em parte nesta quinta-feira, quando uma "marcha pela paz" em Berlim reuniu milhares de pessoas para protestar contra exportações de armas alemãs para Israel e também para a Ucrânia, que trava uma guerra defensiva contra o regime de Vladimir Putin. A marcha contou com a participação da política populista Sahra Wagenknecht, que iniciou sua carreira política ainda na antiga Alemanha Oriental.

Em Schwerin, vários políticos falaram sobre a necessidade de maior reconhecimento da experiência do Leste alemão e das promessas não cumpridas da reunificação. A governadora de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Manuela Schwesig, falou sobre a desigualdade de experiências.

"Para a maioria das pessoas nos estados da Alemanha Ocidental, pouca coisa mudou como resultado da reunificação alemã", disse Schwesig. "Mas para nós, na Alemanha Oriental, para nossas famílias, quase tudo mudou."

Schwesig disse que o Leste "continua diferente: com suas expectativas e experiências, com suas atitudes e perspectivas de vida". Ela ainda afirmou que as desigualdades ainda assolam a região, com os alemães do leste tendo menos riqueza em comparação com os do Oeste.

A reunificação "não está completa"