Tropeços na gramática são fruto dos desníveis no ensino

Há algumas semanas, uma leitora da coluna sugeriu escrever sobre isso. "Algo que tenho visto ser extremamente comum no ambiente escolar e profissional é a desimportância do uso correto da língua portuguesa, já que tanto nas redes sociais quanto nas comunicações interpessoais – como em ambiente de trabalho por exemplo – tem sido cada vez mais rara a capacidade das pessoas em se comunicar de forma adequada na própria língua materna", disse ela.

Gostei da sugestão e aceitei o desafio. Já adianto que a coluna não assumirá uma postura normativa, ou seja, não irei me atrever a sugerir soluções ou diretrizes, sobretudo devido à complexidade do tema e meu entendimento das minhas limitações enquanto colunista. No entanto, cabe aqui, e estendo o convite para vocês, leitores, uma discussão sobre isso.

Precisamos tomar cuidado com a elitização

Para este tema, é de suma importância tomar cuidado com preconceitos ou com um possível caminho de reforçar uma sociedade que já é bem segregada e elitizada, ou seja, é preciso nos debruçar sobre ele com sensibilidade, humanidade e compreensão.

Fui privilegiado o bastante para cursar minha graduação, e agora minha pós, em duas universidades públicas de excelência. No entanto, sou de um bairro da periferia, e dezenas de amigos não tiveram as mesmas oportunidades. Indo além, nem mesmo as minhas irmãs e muito menos meus pais.

Vira e mexe, eu falo com eles por mensagens ou leio o que escrevem nas redes sociais e há, claro, uma inadequação em relação à norma culta, mas eu preciso entender que tivemos formações e oportunidades totalmente diferentes. Não faz sentido algum eu ficar corrigindo, nem mesmo me pautando pelo sentimento de "estou ajudando", pois ainda que eu esteja munido das melhores intenções, estarei, em alguma medida, elitizando um dificultando uma relação de comunicação que, para o bem ou para o mau, está funcionando.