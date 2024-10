X paga multa em conta errada e Moraes pede nova transferência para liberar plataforma no Brasil - Segundo despacho do ministro, empresa transferiu R$ 28,6 para conta não vinculada ao processo. Rede social só poderá ser liberada após regularização e manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes informou nesta sexta-feira (04/10), que o valor de R$ 28,6 milhões pago pela rede social X para quitar multas aplicadas pela Corte foi depositado em uma conta errada, não vinculada ao processo.

Por isso, o magistrado determinou que a Caixa Econômica Federal transfira para conta correta o depósito realizado pela empresa de Elon Musk. A nova transferência deve atrasar a liberação da plataforma no país, bloqueada desde o fim de agosto.

A empresa devia os valores à Justiça Federal por descumprimento de decisão judicial. Em setembro, o STF havia aplicado nova multa diária ao X após uma manobra que burlou o bloqueio da rede no Brasil.