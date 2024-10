Não se preocupe (muito) com a possibilidade de asteroides atingirem a Terra

Como o rastreamento de NEOs ajuda nossa defesa planetária

Nenhum asteroide conhecido está programado para atingir a Terra pelo menos até o próximo século. Sabemos disso graças aos nossos sistemas de defesa planetária. O rastreamento de NEOs faz parte desse sistema.

Depois que um objeto é identificado, pesquisadores como Mainzer e Cano fazem observações repetidas para traçar a trajetória de um NEO de forma rápida e precisa. Isso pode ajudar a diminuir as preocupações com um NEO e faz parte do que os cientistas chamam de defesa planetária.

É o caso do Apophis. Quando identificado pela primeira vez, em 2004, o objeto celeste de 340 metros de largura foi considerado o potencialmente mais perigoso já descoberto. Acreditava-se que ele poderia atingir a Terra em 2029, 2036 ou 2068.

Cálculos posteriores descartaram essa possibilidade. Ele chegará a 30 mil km do planeta no fim desta década – mais próximo do que a Lua e ao alcance de satélites geoestacionários, mas sem atingir a Terra.

Mas o que aconteceria se um NEO trapaceiro fosse visto em rota de colisão com a Terra? Com aviso suficiente, os engenheiros poderiam tentar desviá-lo do alvo.