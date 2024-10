Nobel de Física para descobertas em aprendizado de máquina

Alerta para riscos da nova tecnologia

Ambos "usaram conceitos fundamentais da física estatística para projetar redes neuronais artificiais que funcionam como memórias associativas, e encontrar padrões em grandes conjuntos de dados", explicou Ellen Moons, presidente do Comitê Nobel de Física. Essas redes artificiais "têm sido usadas para impulsionar a pesquisa em tópicos tão diversos como física de partículas, ciência material e astrofísica".

Neste ínterim, o aprendizado automático ou de máquina (machine learning) "se tornou parte de nossas vidas quotidianas, por exemplo no reconhecimento facial e na tradução linguística", com John Hopfield e Geoffrey Hinton criando "as peças de montagem do aprendizado automático que pode ajudar os humanos a tomarem decisões mais rápidas e mais confiáveis", louvou Moons.

Entretanto a cientista belga aproveitou a ocasião para registrar que o avanço veloz do aprendizado de máquina gera "apreensões sobre nosso futuro": "Os humanos arcam com a responsabilidade de usar essa nova tecnologia de modo seguro e ético."

Mais de mil laureados em 123 anos

Em 2023, o prestigioso prêmio da física, que inclui 11 milhões de coroas suecas (R$ 5,5 milhões), foi para três cientistas: a franco-sueca Anne L'Huillier, o francês Pierre Agostini e Ferenc Krausz, de origem húngara.