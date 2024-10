Hezbollah apoia esforços de cessar-fogo no Líbano, diz vice-líder

Por Maya Gebeily

BEIRUTE (Reuters) - O vice-líder do Hezbollah disse em comentários transmitidos na terça-feira que o grupo apoia os esforços para alcançar um cessar-fogo no Líbano e, pela primeira vez, omitiu qualquer menção a um acordo de trégua em Gaza como pré-condição para interromper os ataques do grupo a Israel.

Os comentários de Naim Qassem foram exibidos na televisão depois que as forças israelenses iniciaram operações terrestres no sudoeste do Líbano, expandindo as incursões para uma nova zona.