Nunes X Boulos ganha ares de um ensaio para Tarcísio X Lula

Reunidos no Planalto nesta segunda-feira, Lula e seu staff político fizeram uma interpretação edulcorada das urnas do primeiro turno das disputas nos municípios. Concluíram que o passeio do centrão foi a vitória de uma hipotética "frente ampla" apoiada por Lula "contra a extrema direita". Coisa digna de Alice no seu País das Maravilhas.

Eleições municipais não definem disputas presidenciais. Mas emitem sinais de fumaça. Em 2020, a vitória de Bruno Covas em São Paulo sinalizou uma perda do fôlego adquirido pelo bolsonarismo na sucessão de 2018. Em 2022, Lula ganhou na cidade de São Paulo. Se Ricardo Nunes prevalecer sobre Guilherme Boulos, como indicam as pesquisas, Lula ficará menor do que Tarcísio de Freitas na capital paulista.

Enxergar na fumaça de 2024 uma maldição para 2026 seria um exagero. Ignorar os prenúncios seria uma tolice. Analisando-se as urnas do primeiro turno sob uma ótica nacional, verifica-se que o centrão fez barba, o PL fez cabelo e Tarcísio fez o bigode. A esquerda foi empurrada para o divã. Uma derrota de Boulos forçaria Lula a combinar a agenda de presidente com a atividade de psicanalista.