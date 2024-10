Índia busca lugar ao sol num Brics dominado pela China - Ás vésperas da primeira cúpula do bloco dos emergentes ampliado para 11 membros, nota-se que todos mantêm laços econômicos importantes com Pequim. Onde fica uma Índia ambiciosa e em crescimento nesse quadro?Com a cúpula do Brics em Kazan, no sudoeste da Rússia, marcada para o fim de outubro, a Índia parece ocupar uma posição única dentro do bloco de nações emergentes. O acrônimo originalmente se referia ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas em janeiro de 2024 o grupo passou a incluir a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, e esse será seu primeiro encontro integral.

De um lado estão os chineses, russos e iranianos, com posições basicamente anti-Ocidente; enquanto egípcios, emiradenses e sauditas mantêm um equilíbrio delicado entre suas parcerias ocidentais e os fortes laços econômicos com Pequim. Por exemplo: todos os membros do Brics, exceto Índia e Brasil, fazem parte da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative).

Até mesmo este último, apesar de não integrar a iniciativa, está sendo cortejado pela China, que compra um terço das exportações brasileiras. Por sua vez, a Índia é o único membro do Brics com laços econômicos crescentes com o Ocidente e relações cada vez mais tensas com Pequim.