Morte de florestas vira oportunidade na Alemanha

Para entender por que a perda de florestas pode ser, em alguns casos, algo bom é preciso voltar à Segunda Guerra Mundial. Após a derrota da Alemanha, os Aliados ordenaram que o país pagasse reparações. Essas foram pagas, em parte, com madeira. Estimativas calculam que até 10% de todas as florestas do país foram derrubadas para atender à demanda.

Para compensar essa devastação, silvicultores alemães começaram a plantar uma espécie específica de árvore: o abeto. A escolha foi baseada nas qualidades desta conífera: crescimento rápido e reto, o que faz da espécie ideal para a produção de madeira e para a construção.

O legado vulnerável da monocultura

Até hoje, a maioria dessas florestas é usada para a produção de madeira, com a indústria florestal representando de 1 a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão. O abeto ainda é uma das espécies mais comuns.

Mas essas florestas de monocultura são menos hospitaleiras para outras espécies de plantas e animais, além de serem consideravelmente menos biodiversas do que as mistas. E, como é o caso de todas as monoculturas, elas são muito vulneráveis a estresses relacionados às mudanças climáticas, como a seca.

As secas recentes em várias partes do mundo são especialmente difíceis para os abetos, que são plantados geralmente em regiões mais baixas e secas do que seu habitat natural. Seus sistemas de raízes são superficiais, o que significa que eles não conseguem acessar reservatórios de água no subsolo.