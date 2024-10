Como as mudanças climáticas elevam o nível do mar?

O nível global do mar aumentou mais rapidamente desde o início do século 20 do que em qualquer outro momento nos últimos 3.000 anos, e o ritmo continua acelerando.

Desde o início dos registros, em 1880, os níveis subiram mais de 20 centímetros, sendo que o ritmo se torna mais rápido a cada década. O nível médio global do mar atingiu uma altura recorde em 2023, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O nível não aumenta de maneira uniforme ao redor do globo em razão da dinâmica do oceano e do campo gravitacional desigual da Terra. Em algumas áreas do sudoeste do Pacífico, o nível do mar subiu quase o dobro da taxa global desde 1993.

A rapidez com que os oceanos continuarão a subir vai depender do aquecimento global.

Se o mundo se mantiver abaixo de 1,5º C, conforme estabelecido no Acordo Climático de Paris, e atingir a meta de zerar as emissões até 2050, os níveis globais do mar devem subir mais 38 centímetros até 2100. Mas, com a ação climática atual nos colocando rumo a um aquecimento global de 2,7º C até o final do século, isso deve resultar em um aumento adicional de 56 centímetros.

Pode parecer que alguns centímetros não significam muita coisa, mas os cientistas estimam que cada 2,5 centímetros de elevação do mar equivale a 2,5 metros de área praia perdida. Além disso, as marés altas e as tempestades podem fazer com que isso vá ainda mais longe. Da mesma forma, para cada centímetro de elevação do nível do mar, estima-se que mais 6 milhões de pessoas fiquem expostas a inundações costeiras.