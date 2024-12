Chelsea vence Shamrock Rovers com 3 gols de Guiu e avança como líder da Conference League

O jovem atacante Marc Guiu marcou três gols na vitória do Chelsea sobre o Shamrock Rovers por 5 a 1, a sexta em seis jogos na Europa Conference League, nesta quinta-feira (19), e com isso os 'Blues' avançaram para as oitavas de final na liderança e com uma campanha 100%.

Guiu, de 18 anos, assumiu a artilharia da competição com seis gols, dois deles marcados na vitória fora de casa sobre o Astana, na semana passada.

O jovem espanhol colocou o Chelsea na frente após uma confusão defensiva, mas um remate desviado de Markus Poom empatou para os visitantes irlandeses.