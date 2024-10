Emagrecer com Ozempic e Wegowy: ciência ou "hype"?

A Novo Nordisk, empresa farmacêutica dinamarquesa, fabrica e comercializa as três versões do medicamento. Ela foi avaliada em 570 bilhões de dólares (cerca de R$ 3,2 trilhões) em maio – montante superior a todo o PIB da Dinamarca.

Como funciona a semaglutida?

A semaglutida reduz o apetite imitando um hormônio natural chamado GLP-1.

O GLP-1 é liberado depois que comemos. Ele viaja até o cérebro para sinalizar que estamos saciados. Ele também vai para o sistema digestivo, onde retarda o processo.

A semaglutida diminui ainda os níveis de açúcar no sangue ao ajudar o pâncreas a produzir mais insulina – esse é o mecanismo do Ozempic, que trata pessoas com diabetes tipo 2, que não conseguem produzir insulina suficiente para as necessidades do corpo.

"O Ozempic também pode reduzir o risco de complicações cardiovasculares em pessoas com diabetes", explicou Penny Ward, médica do Kings College London, no Reino Unido.