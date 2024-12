Paquistão desenvolve mísseis que podem atingir EUA, diz autoridade norte-americana

WASHINGTON (Reuters) - Uma autoridade da Casa Branca disse nesta quinta-feira que o Paquistão, país que possui armas nucleares, está desenvolvendo mísseis balísticos de longo alcance que eventualmente podem permitir que o país atinja alvos fora do sul asiático, incluindo os Estados Unidos.

Em sua impressionante revelação sobre um antigo parceiro dos EUA, o vice-conselheiro de Segurança Nacional, Jon Finer, afirmou que a conduta de Islamabad levantou "dúvidas reais" sobre os objetivos do programa de mísseis balísticos.

"Francamente, é difícil para a gente ver as ações do Paquistão como algo diferente de uma crescente ameaça aos Estados Unidos", afirmou Finer ao público do think tank Carnegie Endowment for International Peace.