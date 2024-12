Belgrado terá tarifa zero no transporte público a partir de 1º de janeiro - Em uma tentativa de diminuir congestionamentos, capital da Sérvia se junta a outras cidades europeias que deixaram de cobrar tarifa de habitantes e visitantes que usam transporte público.Os habitantes e visitantes de Belgrado, a capital da Sérvia, poderão contar com transporte público gratuito a partir de 1° de janeiro, anunciou o prefeito da cidade, Aleksandar Sapic, na quarta-feira (18/12).

Belgrado será a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes que adota uma medida do gênero em um quadro de normalidade e sem caráter temporário.

Segundo Sapic, a tarifa zero no transporte tem como objetivo reduzir o congestionamento de tráfego na capital.